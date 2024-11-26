Президент Украины Владимир Зеленский использует информацию о якобы существующих для Вооруженных сил еспублики (ВСУ) угозах на запорожском направлении в качестве уловки. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

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Так он прокомментировал сообщение украинского лидера по результатам доклада главкому ВСУ Александра Сырского о том, что поступают данные о явных угрозах для украинских подразделений на этом участке фронта.

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