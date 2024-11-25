В Пентагоне прокомментировали прибытие на Украину подрядчиков из США

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх прокомментировала прибытие на Украину подрядчиков из США. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление она сделала во время брифинга с журналистами. По словам Сингх, Пентагон не знает о том, чтобы кто-либо из подрядчиков США уже прибыл на Украину для ремонта техники. При этом она также уточнила, что Вашингтон собирается проверить и обнародовать эту информацию.

«Мне не известно о том, чтобы кто-то из них уже въехал в страну. Как вы знаете, мы объявили о наборе небольшой группы подрядчиков для помощи с ремонтом и обслуживанием техники, но на данный момент никто не прибыл», — заявила она.

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Ранее Сингх также рассказала, что США пока не будут раскрывать сроки поставок противопехотных мин Украине.