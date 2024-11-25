В Пентагоне высказались о сроках отправки ВСУ запрещенных мин

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Соединенные Штаты не раскрывают информации о сроках отправки противопехотных мин на Украину, заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Об этом пишет РИА Новости.

Чиновница уточнила, что решение о том, объявлять о поставках того или иного оружия или нет, остается за украинской стороной.

Сингх отметила, что Пентагон не располагает новой информацией о ходе поставок.

В Госдепе объяснили решение США передать ВСУ запрещенные мины

Кроме того, заместитель пресс-секретаря заметила, что не может ответить на вопросы дипломатического характера, так как они находятся вне ее компетенции.

Ранее глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер сообщил, что решение Вашингтона о передаче ВСУ противопехотных мин, использование которых запрещено Оттавской конвенцией, было принято на фоне успешного наступления российской армии.