Медведев: новые виды вооружения изменили каноны войны

Медведев заявил, что новые вооружения на спецоперации изменили каноны войны
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ход специальной военной операции продемонстрировал изменения в канонах и стратегии ведения войны.
Новые виды вооружений, особенно беспилотники, существенно повлияли на подходы к боевым действиям.
"Ход специальной военной операции показал, что каноны войны, тактика войны, а соответственно, даже и стратегия войны после появления новых видов оружия существенно изменилась," - отметил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
Он уточнил, что это прежде всего касается применения беспилотных летательных аппаратов.
"Это касается и танков, и самолетов, и ракет, и другого оружия. И действия сухопутных войск изменились, поскольку появились новые факторы. Но беспилотники внесли свою очень существенную лепту," - подчеркнул он, добавив, что внедрение беспилотников повлияло на разработку бронемашин, которые теперь должны быть лучше защищены от этих угроз.