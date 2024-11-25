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Медведев заявил, что новые вооружения на спецоперации изменили каноны войны

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ход специальной военной операции продемонстрировал изменения в канонах и стратегии ведения войны.

Медведев: новые виды вооружения изменили каноны войны
© Российская Газета

Новые виды вооружений, особенно беспилотники, существенно повлияли на подходы к боевым действиям.

"Ход специальной военной операции показал, что каноны войны, тактика войны, а соответственно, даже и стратегия войны после появления новых видов оружия существенно изменилась," - отметил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Он уточнил, что это прежде всего касается применения беспилотных летательных аппаратов.

"Это касается и танков, и самолетов, и ракет, и другого оружия. И действия сухопутных войск изменились, поскольку появились новые факторы. Но беспилотники внесли свою очень существенную лепту," - подчеркнул он, добавив, что внедрение беспилотников повлияло на разработку бронемашин, которые теперь должны быть лучше защищены от этих угроз.

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