В Киеве назвали имя возможного будущего главы Минобороны Украины

В Киеве назвали имя будущего главы Минобороны Украины
На Украине может измениться руководитель Главного управления разведки (ГУР). Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации украинских изданий, текущий глава ведомства Кирилл Буданов (включен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму) может уйти в отставку, оставив свой кабинет собственному заместителю Александру Покладу. При этом источник сообщает, что Киев считает Поклада «более лояльную к власти персону». В свою очередь, некоторые слова и действия нынешнего главы ГУР могли быть восприняты властями Украины негативно — источник из украинского военного ведомства также уточнил, что Буданову предлагали уйти на должность посла в Турции, но он отказался.