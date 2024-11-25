В Италии выступили с заявлением об отправке военных на Украину

Рим не допускает отправку частей регулярной армии на Украину, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в западных СМИ появились публикации о том, что Париж и Лондон обсуждают риски отправки военных в зону конфликта.

Таяни подчеркнул, что Италия помогает Киеву политически, финансово, отправляет вооружения и гуманитарную помощь.

«Мы не отправим ни одного солдата [для участия в боевых действиях]. Мы должны избегать эскалации», — подчеркнул глава МИД.

Напомним, что в феврале 2024 года в политическом и военном пространстве западных стран шла активная дискуссия, инициированная президентом Франции Эммануэлем Макроном, о возможной отправке воинских контингентов стран НАТО на Украину.

Заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину способствуют наращиванию напряженности в Европе, заявил, в частности, министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

Власти Словакии расследуют законность военной помощи ВСУ

Глава ведомства подчеркнул, что Рим исключал ранее и исключает сейчас такой шаг.

Позже, по мнению экспертов, дискуссия затихла. Обсуждение возобновилось после визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с французским лидером.