В ФРГ высказались о поддержке оборонной промышленности Украины Европой

Власти стран Европы продолжат поддерживать оборонную промышленность Киева, чтобы Украина могла действовать с позиции силы. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус после переговоров с главами оборонных ведомств Франции, Британии, Италии и Польши, его заявление в прямом эфире транслировал телеканал Phoenix.

По словам Писториуса, главы министерств встретились, чтобы обсудить изменения, которые могут произойти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах. Также политик согласовали свои действия, отметил глава минобороны ФРГ.

Министр обороны подчеркнул, что украинский конфликт «уже не является региональным конфликтом (...) он приобрел международное измерение».