В ФРГ высказались о поддержке оборонной промышленности Украины Европой

Власти стран Европы продолжат поддерживать оборонную промышленность Киева, чтобы Украина могла действовать с позиции силы. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус после переговоров с главами оборонных ведомств Франции, Британии, Италии и Польши, его заявление в прямом эфире транслировал телеканал Phoenix.

В ФРГ высказались о поддержке оборонной промышленности Украины Европой
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По словам Писториуса, главы министерств встретились, чтобы обсудить изменения, которые могут произойти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах. Также политик согласовали свои действия, отметил глава минобороны ФРГ.

Министр обороны подчеркнул, что украинский конфликт «уже не является региональным конфликтом (...) он приобрел международное измерение».

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