Маск раскритиковал американские истребители F-35

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что производство истребителей F-35 является нерентабельным из-за завышенных требований к их разработке. Его слова приводит РИА Новости.

Маск отметил, что проектирование F-35 провалилось на этапе предъявления требований, поскольку «слишком большое количество людей требовали от него слишком многого сразу».

«Это сделало его дорогим и сложным универсалом, ничем не выдающимся. Шансов на успех не было», — добавил он.

Ранее Маск назвал идиотами тех, кто все еще производит истребители F-35. У себя на странице в X он прикрепил к посту эмодзи в виде мусорного ведра.