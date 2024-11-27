Депутат Госдумы рассказал об умышленном «самостреле» участника СВО

Депутат Государственной Думы Максим Иванов в среду, 27 ноября, рассказал об участнике специальной военной операции (СВО), который умышленно причинил вред своему здоровью.

Парламентарий упомянул этот случай в сообщении, в котором рассказал о порядке назначения выплат участникам спецопераций. Он отметил, что в случае умышленного причинения вреда здоровью в страховом возмещении может быть отказано.

Один из этих бойцов, «самострелов», как назвал их Иванов, связался с ним. Он не уточнил, в чем именно заключалась просьба военнослужащего.

— Мобилизованный из Оренбургской области обратился ко мне с проблемой: получил на СВО ранение, есть соответствующая справка, но за 7 месяцев никаких выплат ему не начисляют. Направил запрос в военную прокуратуру ЮВО. Там разобрались и оказалось, что увечье хоть и получено на СВО, но не является боевым. Боец дрова колол. Неудачно. Челюсть сломал, — написал Иванов в своем Telegram-канале.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бойцы Росгвардии, участвующие в спецоперации на Украине, смогут получить единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей при заключении контракта.

Стало известно, что в Екатеринбурге жена участника СВО лишилась части выплат из-за причины смерти мужа. При этом мужчина отправился в зону боевых действий, чтобы выплатить долги.

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В Госдуму внесли законопроект о праве родственников тяжелобольных бойцов специальной военной операции на неоплачиваемый отпуск. Отмечается, что его продолжительность составит до 35 календарных дней ежегодно.