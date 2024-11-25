Глава МИД Британии забил тревогу из-за плененного под Курском наемника

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон предоставит максимальную поддержку воевавшему в ВСУ британскому гражданину, которого взяли в плен в Курской области.

«Я был проинформирован об этом за последние пару дней», – сказал он.

24 ноября источник в силовых структурах сообщил РИА Новости о том, что в Курской области российские военнослужащие захватили в плен британского наемника по имени Джеймс Скотт Рис Андерсон.

В свою очередь Лэмми, выступая перед журналистами на встрече глав МИД стран G7 в Италии, заверил, что Лондоном будут приложены все усилия для оказания этому гражданину Великобритании всей необходимой поддержки.

Офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера также подтвердил, что МИД оказывает поддержку семье Андерсона, передает Sky News. При этом представитель Даунинг-стрит не дал ответ на вопрос о позиции Лондона по поводу участия британских граждан в конфликте на Украине. В канцелярии Стармера также не подтвердили, что плененный является наемником и не имеет связи с правительством.

Напомним, ранее на Украине признали, что ВСУ придется уйти из Курской области.