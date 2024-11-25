ВС России уничтожили в ЛНР тяжелый гексакоптер "Баба-яга"

Российские военные из числа группировки "Запад" уничтожили в зоне проведения СВО в Луганской Народной Республике (ЛНР) тяжелый гексакоптер "Баба-яга".

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие одного из подразделений 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в ЛНР с помощью средств ночного видения обнаружили приближающийся к российским позициям гексакоптер "Баба-яга" ВСУ. С помощью стрелкового оружия военнослужащие открыли огонь по боевому БПЛА на поражение. Средства объективного контроля зафиксировали попадание по беспилотнику "Баба-яга" противника и детонацию его боевой части в результате удара об землю", - сказали в ведомстве.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения тяжелого гексакоптера "Баба-яга" ВСУ военнослужащими группировки войск "Запад".