Атаки с использованием ATACMS назвали прямым нападением США на Россию
Атаки на российскую территорию с использованием дальнобойных западных ракет ATACMS и Storm Shadow фактически являются нападением США и их европейских союзников на Россию. Об этом заявило хорватское издание Advance.
Как указал автор материала, речь идет не о том, что Украина использует произведенное на Западе оружие.
«Это сложные военные технологии, которыми может управлять только квалифицированный военный персонал, а у украинской армии таких кадров нет», — поясняется в статье.
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Кроме того, для осуществления таких атак необходимо сложное радиолокационное оборудование, которого у Украины тоже нет, говорится в материале.
«Таким образом максимальный вклад, который Украина вносит в этой операции, — это предоставляет территорию, с которой запускаются ракеты. Но, по сути, это американские, французские и британские атаки на Россию», — подчеркнул автор.