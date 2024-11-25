Атаки с использованием ATACMS назвали прямым нападением США на Россию

Атаки на российскую территорию с использованием дальнобойных западных ракет ATACMS и Storm Shadow фактически являются нападением США и их европейских союзников на Россию. Об этом заявило хорватское издание Advance.

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Как указал автор материала, речь идет не о том, что Украина использует произведенное на Западе оружие.

«Это сложные военные технологии, которыми может управлять только квалифицированный военный персонал, а у украинской армии таких кадров нет», — поясняется в статье.

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Кроме того, для осуществления таких атак необходимо сложное радиолокационное оборудование, которого у Украины тоже нет, говорится в материале.