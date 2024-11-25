Путин дал право на отсрочку от армии еще одной категории россиян

Выпускники российских вузов, устроившиеся по окончании учебы в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники ФСБ России, получили право на отсрочку от призыва в армию. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, размещен на портале официального опубликования правовых актов.

До этого право на отсрочку имели только россияне, которые окончили начальные и средние профессиональные образовательные учреждения. Президент своим указом расширил эту категорию граждан. Решение вступило в силу с момента подписания указа.

Ранее в «Ростехе» предложили давать отсрочку от армии сроком на год выпускникам средних специальных учебных заведений и вузов, которые устраиваются работать на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. По словам замгендиректора госкорпорации Николая Волобуева, вернувшись из армии, молодые люди забывают, что учили в течение трех-пяти лет.

До этого с идеей дать отсрочку идущим работать в ОПК выпускникам также выступил генпрокурор России Игорь Краснов.