Новейшие баллистические ракеты средней дальности «Орешник» не имеют аналогов в мире.

Об этом заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Я был совершенно удивлен этим. Это явно новая система, я никогда не видел ничего подобного», — рассказал он.

Эксперт добавил, что ему даже «пришлось сесть и попытаться понять», что он видит на видео с кадрами применения данного оружия. Он отметил, что «Орешник» отличается от других подобных систем. По словам Постола, Россия продемонстрировала абсолютно новый вид вооружения.

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Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что с учетом действующих международных договоров и обязательств в области контроля стратегических и ударных вооружений у Москвы нет ограничений на развертывание «Орешника». Дипломат уточнил, что данная система является абсолютно новой, поэтому не попадает под существующую юрисдикцию.