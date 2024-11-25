Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в альянсе ведется обсуждение нанесения высокоточных ударов по территории России на случай военного столкновения. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Бауэра, страны НАТО должны восполнить собственные запасы оружия, а также развивать свои системы ПВО и системы для высокоточных ударов. По его мнению, члены НАТО также должны перестать воспринимать себя исключительно как оборонный альянс — адмирал считает, что в случае боевого столкновения военные силы НАТО должны будут нанести удары по российским пусковым установкам.

«Я рад, что мы изменили свое отношение к этому и к идее о том, что мы — оборонный альянс и будем сидеть и ждать, когда на нас нападут, и потом будем реагировать. Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, которые используются для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар», — заявил Бауэр.

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Ранее Бауэр заявил, что НАТО не провоцировало конфликт на Украине.