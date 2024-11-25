Стало известно о взятии под контроль населенного пункта под Селидово

Военный блогер Юрий Подоляка сообщил в Telegram-канале, что российские силы взяли под контроль населенный пункт Желтое в ДНР. Он находится под Селидово на Покровском направлении. Сейчас в нем идет зачистка. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Населенный пункт Желтое, к которому наши части вышли вчера, уже освобожден. Идет его зачистка, — написал Подоляка.

О продвижении на Покровском направлении ранее сообщал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным источника, ВС РФ продвинулись в направлении населенного пункта Желтое на глубину до 1,85 км.