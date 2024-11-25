Сырский назвал Зеленскому самое тяжелое для ВСУ направление на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал в докладе президенту республики Владимиру Зеленскому кураховское направление самым сложным для украинской армии.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

«Доклад Главкома Сырского. (...) Кураховское направление-самое трудное сейчас», — написал украинский лидер.

Помимо этого он отметил имеющиеся для ВСУ угрозы на запорожском направлении.

Сырский доложил Зеленскому о тяжелой ситуации ВСУ в Запорожской области

Ранее успех ВС России на нескольких направлениях подтвердили в украинском аналитическом проекте DeepState. По информации проекта, российские войска продвинулись в Курахово и юго-восточнее населенного пункта.