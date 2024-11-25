Сырский доложил Зеленскому о тяжелой ситуации ВСУ в Запорожской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о наличии угроз для украинских сил на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Доклад главкома Сырского. Долгий разговор, все ключевые направления <...>, - отметил он. - Запорожское направление - видим очевидные угрозы".

24 ноября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил ТАСС, что российские войска продвинулись более чем на 2 км в районе Малой Токмачки на ореховском направлении в Запорожской области и выбивают ВСУ в селе Белогорье.