Украинские военные на фоне усилившегося российского контрнаступления начали сомневаться в том, что смогут удержать занятые ими территории в Курской области. Об этом со ссылкой военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) пишет The Wall Street Journal.

6 августа началась массированная атака ВСУ на Курскую область. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны заявили об остановке продвижения противника. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что атака Украины в Курской области стала ответом на мирную инициативу России.

По данным WSJ, российские войска вернули уже почти половину территории в Курской области, куда ВСУ в августе кинули часть лучших своих сил. И украинские военные подчеркивают, что сейчас ВС России «атакуют постоянно».

«Я думаю, что в конечном итоге они отбросят нас назад», - рассказал американским журналистам командир батальона 47-й механизированной бригады ВСУ с позывным Гений.

По его словам, контрнаступление ВС РФ в Курской области началось около шести недель назад, но пока военнослужащие ВСУ сохраняют способность проводить ротации, хорошо оснащены, а ракеты большей дальности, переданные западными странами, «изменили расклад сил».

При этом командир взвода 21-й механизированной бригады ВСУ Вячеслав Хоменко констатировал, что украинские военнослужащие устали и ему «по крайней мере раз в месяц приходится напоминать им, за что они сражаются».

«В первый год войны я бы даже не подумал произнести такую речь», - заявил он, отметив, что большая часть его подчиненных во взводе - это призывники с небольшим опытом или нежеланием воевать.

Также опрошенные газетой украинские военные заметили, что пока им неясно, «стоила ли курская операция того», но они надеются, что удастся продержаться до наступления зимы, тогда «вытеснить их до весны будет сложно».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что чрезвычайная ситуация в районах Курской области, которые пока находятся под контролем украинских войск, будет исправлена.