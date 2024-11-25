Российским войскам до Покровска остались считанные километры

Вооруженные силы РФ продолжают наступление на Покровск в ДНР, пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на одного из бойцов, участвующих в операции. По его словам, до окраин города остается около пяти километров. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Зачищен ряд укрепов (укрепленных районов. — NEWS.ru) ВСУ. Российские силы продвигаются к Покровску, — отметил российский военный.

Боец также рассказал, что украинская армия пытается сдержать наступление. Для этого ВСУ используют беспилотники, уточнил он.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что военные российской армии взяли под контроль поселок Ильинка в ДНР. По данным ведомства, населенный пункт заняли бойцы группировки войск «Центр». Кроме того, бойцы ВС РФ за сутки смогли уничтожить пехоту и технику противника в районах Дружбы, Щербиновки, Дзержинска, Зари и Сухой Балки.

Telegram-канал «Синяя Борода» тем временем отметил, что Вооруженные силы РФ успешно форсировали реку Оскол в подконтрольной Киеву Харьковской области. Благодаря этой операции российские войска смогли усилить свои позиции в селе Новомлынск. Минобороны России эту информацию не комментировало.