На Украине предложили мобилизовать пенсионеров

Вышедшие в запас и способные держать оружие в руках украинские пенсионеры должны пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает РИА Новости, об этом заявила депутат Верховной рады Ирина Констанкевич.

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По ее оценкам, в тылу находятся свыше 100 тысяч военных пенсионеров пригодного возраста. Они способны участвовать в боях, однако на деле лишь «получают пенсии от государства». Эта категория граждан способна пополнить ряды украинской армии, а 40 тысяч таких украинцев уже находятся на передовой, отметила депутат.

Констанкевич добавила, что дополнительно можно мобилизовать работников госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полицейских, а также работников других силовых ведомств.

«Там еще есть ресурсы, и можно путем ротации этот вопрос решать, это один из самых реалистичных путей», — подчеркнула парламентарий.

Ранее газета Financial Times заявила, что ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров. По оценке украинских депутатов, на фронте находятся до 25% персонала из всех служб обеспечения армии.