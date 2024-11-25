СМИ показали, что станет со штабом НАТО в случае удара ядерным «Орешником»

«Военная хроника» рассказала, на что способна новая российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» в ядерном оснащении.

Как напомнили авторы, вместо «болванок», которые, вероятно, использовались для удара по Южмашу, для реального удара может быть использована боевая часть на шесть боевых блоков мощностью 150 кт каждый.

«Параметры взрыва одной боеголовки на 150 кт таковы, что штаб-квартира НАТО в Брюсселе и весь прилегающий к ней в радиусе пары километров комплекс будут уничтожены практически мгновенно», — пишет «Военная хроника».

Прицельное попадание даже двух или четырёх индивидуально наводимых боевых блоков полностью выведет из строя всю бункерную инфраструктуру объекта, включая узлы связи и системы жизнеобеспечения, отмечает паблик.

Такой ущерб может получить любой из объектов НАТО в Европе. Среди них Aegis Ashore (Редзиково, Польша), Объединённое командование сил НАТО (Брюнсюм, Нидерланды), Южный штаб НАТО (Неаполь, Италия), Многонациональный корпус НАТО «Северо-Восток» (Щецин, Польша), авиабаза Милденхолл (Милденхолл, Великобритания).

Удар «Орешником» назвали посланием странам НАТО

Ракетный комплекс средней дальности «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы, подтвердил командующий РВСН Сергей Каракаев.

Как сообщил Владимир Путин, запас этих баллистических ракетных систем у России есть.