Рябков не исключил появление РСМД в Азиатском регионе в противовес США

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что не исключает вариант развертывания РСМД в Азиатском регионе в ответ на действия США. Об этом стало известно в понедельник, 25 ноября.

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— Целиком и полностью вся ответственность за происходящее на них, и любые эскалационные сценарии, если они начнут реализовываться, будут прямым следствием безрассудной и, называя вещи своими именами, бесчеловечной политики, которую проводит Вашингтон и ведущие европейские страны, полностью попустительствующие любым самым эфемерным амбициям и самым преступным замыслам Киева, — отметил он, его цитирует ТАСС.

Рябков также заявил, что Россия готова выслушать предложения избранного президента США Дональда Трампа об урегулировании ситуации на Украине. Он отметил, что Москва «чрезвычайно скрупулезно, ответственно и внимательно относится к любым идеям, предлагаемым странами в этой области».

кроме того, Сергей Рябков сообщил, что Россия в ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии может развернуть аналогичные системы в ядерном оснащении.

Соединенные Штаты Америки (США) намерены внимательно следить за решениями России, касающимися ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом рассказал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.