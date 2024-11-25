В Алжире высказались об испытании ракеты «Орешник»

Испытание новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стало четким сигналом для стран Европы. Об этом заявил алжирский военный аналитик и главный редактор оборонного портала MENA Defense Акрам Хариф, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, данный вид оружия доказывает, что Москва способна поразить любую цель в Европе менее чем за 15 минут. Он также отметил, что при этом средства противовоздушной обороны европейских государств не смогут среагировать, либо у них не будет достаточно времени. «Это четкий сигнал тем европейским странам, которые считают, что могут бороться с Россией и угрожать ей», — сказал он.

Хариф добавил, что испытанием «Орешника» в боевых условиях Москва продемонстрировала свои военно-технические способности, чтобы доказать, что у нее «есть множество козырей, которые она может разыграть, прежде чем дойдет до ядерной эскалации».

Ранее основатель известнейшей в США ЧВК Blackwater Эрик Принс призвал американского лидера Джо Байдена не провоцировать Россию после удара «Орешника» по Украине. Он подчеркнул, что применение данной ракеты было прямым напоминанием со стороны Москвы о возможности «бить ядерным оружием куда угодно».