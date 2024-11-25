Удар «Орешником» назвали посланием странам НАТО

Залп баллистической ракеты средней дальности «Орешник» является посланием Москвы не только Украине, но и странам НАТО. Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказал марокканский военный эксперт Абдельхамид Харифи.

Он считает, что использование ракетной системы стало напоминанием Киеву и окружающим Украину государствам блока НАТО о военном потенциале России, в том числе и о ядерном оружии.

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«Поэтому было необходимо российским властям отправить такого рода завуалированное сообщение посредством очень точного ракетного удара», — добавил Харифи.

Напомним, что Россия провела испытание «Орешника» в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях. Президент Владимир Путин отмечал, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера, и предупредил, что Россия считает себя вправе применять вооружения против военных объектов тех стран, которые разрешают бить своим оружием по российской территории.