Появилось видео захода российской армии в центр Курахово

Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал в своем Telegram-канале видео захода российской армии в центр Курахово. По данным журналиста, в центр города вошла пятая бригада 51-й отдельной армии Южного военного округа Министерства обороны РФ.

Пятая бригада 51-й ОА ЮВО МО РФ, учитывая объединенные усилия остальных штурмовых отрядов Русской армии, вошла в центр Курахово, — написал военкор.

Telegram-канал «Иди и смотри» пишет, что российские войска успешно продолжают продвижение в Курахово. По словам одного из бойцов, городские бои идут в многоэтажной застройке. Собеседник добавил, что ВСУ предпринимают попытки перебросить дополнительные силы с западных окраин города Курахово, ситуация для украинского гарнизона становится все более сложной. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что подразделения ВСУ оказались в «огневом мешке» к югу от города Курахово на западе Донецкой Народной Республики. По его словам, силы противника полностью вытеснены из Ильинки, в районе Романовки продолжаются активные боевые действия, а Елизаветовка фактически полностью перешла под контроль российской армии. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эти данные.