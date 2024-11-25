В России назвали возможную цель удара ракет ATACMS по Курской области

Возможной целью удара ракет ATACMS по Курской области могли стать логистические центры, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Подобные действия он назвал последними попытками руководства Киева продолжить конфликт.

«У президента Украины Владимира Зеленского сейчас цель продолжить конфликт, сохранить власть, получить как можно больше денег, — считает политик. — Сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в Курской области и не только, они вынуждены бросать туда все новые резервы, но продолжают терять людей. Силы очень ограничены».

По этой причине, как допустил Чепа, целью американских ракет могли быть логистические центры.

Украина ударила ракетами ATACMS по Курской области

«Они наносят удары по логистическим центрам, которые обеспечивают снабжение наших вооруженных сил. Когда разговор шел о возможном ударе по Ростовской области, целями так же были аэродромы и другие пути снабжения», — предположил депутат.

Ранее сообщалось, что ВСУ вновь ударили по Курской области ракетами ATACMS. Удар был нанесен в ночь на понедельник, 25 ноября. Ракеты были сбиты в районе города Курчатов, а также над приграничными поселками.