Солдаты Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили до 600 бойцов украинской армии в Ольговском лесу в Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Тяжело Ольговка давалась. Здесь их (солдат Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru) до 600 человек сидело. Дом за домом выгрызали, уходить они не хотели. Недели две здесь все горело-пылало», — рассказал Коцу командир роты диверсионно-разведывательного отряда «Буран» с позывным «Бухгалтер».

От самого села остались только руины и обугленные печные трубы. Как пишет военкор, ВСУ было важно удержаться здесь, так как Ольговка находится на пересечении дорог. Коц утверждает, что отсюда противник пытался продвинуться на райцентр Коренево и здесь понес самые ощутимые потери.

По словам военкора, уходя из Ольговки, украинские бойцы не только бросили тела погибших сослуживцев, но и не стали забирать своих раненых.

Урочище Ольговская роща находится южнее сел Ольговка и Кремяное Кореневского района Курской области.

Незадолго до этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на комбата 47-й механизированной бригады ВСУ с позывным «Гений» писала, что на фоне усилившегося контрнаступления ВС РФ в Курской области, находящиеся там солдаты Вооруженных сил Украины начали сомневаться в возможности удержать занятые территории. Сам военнослужащий заявлял, что армия России атакует «утром, днем, ночью» и в итоге отбросит украинских солдат назад.