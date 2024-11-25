Россия ударила по инфраструктуре военных аэродромов Украины

Российские удары поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и объекты энергетики, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом в новом брифинге рассказала пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией. Также были поражены скопления живой силы и военной техники противника.

Подразделения войск «Север» за последние сутки нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Волчанска, Липцов Харьковской области и Харькова. Потери противника — до 30 военнослужащих. Западная группировка улучшила тактическое положение и атаковала противников в районе Петропавловки, Купянска Харьковской области, а также сел Ямполь и Торское в ДНР. Потери украинских войск — до 400 военнослужащих.

ВСУ атаковали Россию баллистическими ракетами

Подразделения группировки «Юг» вели бои в районах Часова Яра, Верхнекаменского, Андреевки, Дачного и других населенных пунктов ДНР. Потери противника — до 300 военнослужащих. Центральная группировка нанесла поражение противнику в районах населенных пунктов Шевченко, Катериновка, Клебан-Бык и Заря — ВСУ потеряли до 300 военных.

Подразделения группировки «Восток» продолжают бои в ДНР и Запорожской области. Потери противника — до 110 военнослужащих. Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям в районе Новоандреевки Запорожской области, Понятовки Херсонской области и Херсона. ВСУ потеряли до 40 военных.

Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 8 баллистических ракет, 6 управляемых авиабомб JDAM производства США, а также 45 беспилотников.