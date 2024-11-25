Сырский предложил реформу бригад ВСУ
Глава ВСУ Александр Сырский поручил командирам бригад украинской армии создать штатное подразделение рекрутинга, которое позволит более эффективно вербовать добровольцев. Сообщения об этом появились на страницах украинского генштаба в соцсетях.
Украинские военные отметили, что с октября командиры армии могут набирать добровольцев в воинские части в обход ТЦК (территориальные центры комплектования - аналог военкоматов). Сейчас центры рекрутинга есть у сухопутных войск Украины, ВМС, десантно-штурмовых войск.
«Московский комсомолец» отмечает, что свое поручение Сырский дал на фоне скандалов из-за «бусификации» - так на Украине прозвали мобилизацию силовыми методами (к примеру, когда человека останавливают на улице и насильно отводят в «бус» - автобус).
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Случаев «бусификации» на Украине стало больше после вступления в силу закона о мобилизации. Он уменьшил нижнюю планку призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и упростил процедуру вручения повесток. После вступления закона в силу все украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои военно-учетные данные.