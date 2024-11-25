В «Ростехе» заявили о возможности превратить любой танк в управляемого робота

Корпорация «Ростех» способна превратить любой танк, бронетранспортер или боевую машину пехоты в дистанционно управляемую роботизированную технику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индустриального директора комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхана Оздоева.

Оздоев пояснил, что «Ростех» располагает для этих целей необходимыми компетенциями. В частности, речь идет о применении программно-аппаратного комплекса «Прометей».

«Если совместить его с перспективными системами управления огнем, получится боевой робот в полном смысле этого слова», — сказал он.

20 сентября сообщалось, что специалисты МГТУ им. Баумана завершили разработку роботизированной колесной бронированной платформы «Тор». Ее вес составил пять тонн, она может использоваться для доставки различного специального оборудования, вооружения и военной техники массой до 1,2 тонны. Благодаря броне платформа будет иметь четвертый класс защиты.

Ранее в зону СВО поставили первые 50 наземных робототехнических комплексов «Курьер».