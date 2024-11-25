Расстрел семьи, зэки под Курском, ATACMS: как ВСУ атакуют РФ 25 ноября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Попавший в плен британский наемник заявил, что Киев отправляет заключенных в Курскую область для противостояния ВС РФ. WSJ сообщила о планах ВСУ ударить ракетами ATACMS по Ростовской области. Житель ДНР рассказал, как солдаты противника ворвались в дом, расстреляли и сожгли его семью. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Более 20 дронов атаковали территорию РФ ночью

В ночь на 25 ноября украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на четыре региона России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны сбили 23 беспилотника.

«Над территорией Калужской области уничтожено восемь БПЛА, семь — над территорией Курской области, пять — над территорией Брянской области и три — над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении ведомства.

Как заявили главы Калужской и Брянской областей Владислав Шапша и Александр Богомаз, в обоих регионах обошлось без пострадавших. Под Калугой часть обломков сбитых БПЛА упала на территории промышленного предприятия. Начался пожар, который был оперативно ликвидирован.

Стало известно о планах ВСУ ударить ракетами ATACMS по Ростовской области

Ростовская область, вероятно, станет одной из следующих целей ВСУ для удара с помощью американских ракет ATACMS, пишет американская газета The Wall Street Journal. По информации издания, Киев может атаковать как минимум четыре военных аэродрома, расположенные в регионе.

«Одной из крупнейших концентраций [российских войск], потенциально на которую может нацелиться (ракетами ATACMS. — NEWS.ru) Украина, является Ростовская область», — говорится в материале издания.

В российском военном ведомстве не комментировали эту информацию.

Ночью 19 ноября ВСУ впервые применили поставленные Западом ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. По данным Минобороны РФ, противник атаковал Брянскую область. Пять ракет удалось сбить средствами ПВО, одна была повреждена и упала на территории военного объекта.

Пленный британец рассказал о батальоне заключенных в Курской области

По данным российского Минобороны, за время боев в Курской области потери Вооруженных сил Украины составили свыше 35 310 военнослужащих. ВС РФ уничтожили 216 танков, 149 БМП, 120 БТР, 1193 бронемашины, 1022 автомобиля, 300 артиллерийских орудий, 13 ЗРК, 40 РСЗО, а также другое вооружение.

Накануне Telegram-канал «Тройка» сообщил что российские бойцы взяли в плен британского наемника в Курской области. Джеймс Скотт Рис Андерсон рассказал, что вступил в ряды Иностранного легиона Украины после того, как его отец оказался в тюрьме, а сам он все потерял. Позже наемник добавил, что это было плохой идеей.

Военнопленный также рассказал о том, что Киев направил батальон с заключенными в Курскую область. По словам Андерсона, его численность составляет примерно 400–500 человек. Она постоянно растет за счет новых заключенных.

Российское военное ведомство не комментировало информацию о пленении британского наемника.

Гладков заявил о ранении бойца самообороны при атаке БПЛА под Белгородом

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали 21 населенный пункт, применив артиллерию и более 20 БПЛА. В результате обстрелов получили повреждения многоквартирный и восемь частных жилых домов, здание сельхозпредприятия, а также четыре легковых автомобиля и служебный автобус.

Боец самообороны пострадал при сбросе боеприпасов с беспилотников ВСУ в селе Грузское Борисовского района. У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Министерство обороны РФ не комментировало сведения губернатора об ударах ВСУ по Белгородской области.

Житель ДНР рассказал, как солдаты ВСУ сожгли его семью

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы пять случаев ведения огня ВСУ по региону.

По данным СЦКК, украинские военные совершили четыре обстрела на Горловском направлении и один — на Дебальцевском. Противник выпустил 14 боеприпасов по республике. В результате обстрелов был поврежден автомобиль, погиб мирный житель.

Тем временем житель города Селидово рассказал, как украинские солдаты расстреляли и сожгли его семью. Он вышел на улицу, после чего услышал крик и шум, доносящиеся из дома. Вернувшись, житель ДНР обнаружил тела членов своей семьи. По словам мужчины, он потерял 69-летнюю жену, 46-летнего сына, 50-летнюю племянницу, 33-летнего внука и 69-летнюю сестру.

Сальдо заявил об обстреле ВСУ Новой Каховки в Херсонской области

Накануне ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, было зафиксировано 38 прилетов.

В Новой Каховке под огнем оказался многоквартирный дом, был поврежден подъезд. Кроме того, в результате обстрелов был перебит газопровод, из-за чего 20 человек временно остались без газа. В гаражном кооперативе «Таврия» произошел пожар после падения обломков снарядов. Информации о жертвах и раненых не поступало.

Минобороны РФ не комментировало сообщение Сальдо об ударах ВСУ по Херсонской области.