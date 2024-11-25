Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что российской армии удалось взять под контроль поселок Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике, полностью вытеснив из него подразделения ВСУ. В своем Telegram-канале он добавил, что благодаря этому у ВС РФ появился выход к дороге, которую украинские военные используют для снабжения отрядов, находящихся в Курахово. МО России эту информацию не комментировало.

По данным журналиста, операцию провели штурмовики из Бурятии, а само выполнение боевой задачи прошло достаточно быстро, поскольку ВСУ не ожидали наступления. Он добавил, что в населенном пункте находились около 20 мирных жителей, которых против их воли удерживали украинские военнослужащие. Руденко подчеркнул, что именно это было главной проблемой для ВС РФ — нельзя было допустить, чтобы гражданские пострадали.

Ранее Руденко продемонстрировал видео уничтожения пункта временной дислокации противника в зоне СВО, удары по которому нанесли танки Т-90М «Прорыв» Западной группировки войск ВС России. По его словам, также были уничтожены расчеты БПЛА украинской армии. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.