Украина ударила ракетами ATACMS по Курской области

Сегодня, 25 ноября, ВСУ атаковали Курскую область семью ракетами ATACMS. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Всего сегодня ночью средствами ПВО Минобороны РФ были сбиты семь ATACMS и пять беспилотников, атаковавших Курскую область», — передает telegram-канал Baza.

Там добавили, что ракетные удары были зафиксированы на территории возле Курчатова, где находится атомная электростанция.

Шольц назвал ужасающей эскалацией удар "Орешником" по Украине

Также Baza отмечает, что в Дмитриевском районе, который находится в 40 километрах от границы между Россией и Украиной, были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата. Еще один дрон упал в районе Железногорска. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.