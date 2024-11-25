Бригада скорой помощи чудом выжила во время атаки беспилотника ВСУ в Херсонской области. Об этом рассказал председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

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Уточняется, что врачи выехали на вызов к раненому местному жителю. В этот момент произошел налет БПЛА. Водитель и фельдшер успели выскочить буквально за секунды до удара. Машина была практически уничтожена.

Одни из очевидцев сообщил RT, что «Баба-яга» долгое время преследовала карету «скорой» и успела выпустить четыре-пять зарядов, которыми посекло колеса. Доехать по вызову бригада не смогла. Человек с осколочными ранениями, к которому медики направлялись, к сожалению, скончался.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник говорил, что украинские боевики устроили в Селидово «кровавую баню».