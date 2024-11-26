Пентагон подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS по России

Власти США изменили позицию по применению дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории, рассказал на традиционном брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА Новости.

Запрет на применение американского оружия по объектам на территории России был в силе в 2022-2023 годах. В мае 2024 года Белый дом разрешил Украине ограниченно использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях, в ноябре — для ударов по военным объектам на территории России.

«Произошло изменение политики, украинцы могут задействовать ATACMS для обороны», — отметил Райдер.

Чиновник заметил, что в настоящее время атаки американскими дальнобойными ракетами сфокусированы на Курской области.

Стало известно, почему Байден не спешил дать ВСУ разрешение на удары ATACMS

Напомним, что в понедельник, 25 ноября, представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Киева разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней». По его словам, это обусловлено «необходимостью самообороны» со стороны ВСУ.

В Пентагоне и Госдепе подтвердить его слова в тот день отказались.