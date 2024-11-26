На Украине рассказали, что случится при взятии ВС РФ Великой Новоселки в ДНР

Взятие под контроль российскими военнослужащими населенного пункта Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР) может обвалить весь фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном направлении. Об этом в Telegram-канале сообщает «Страна.ua».

«Падение Новоселки может вызвать эффект домино. Это позволит россиянам развить наступление на запад в сторону Днепропетровской и Запорожской областей», — отмечается в публикации.

Стало известно о продвижении российских войск в Курахово

Издание подчеркивает, что есть вероятность повторения ситуации с Очеретино, который считался главным пунктом обороны украинских войск около Авдеевки, падение которого позволило ВС России развить успешное наступление на Авдеевском направлении.

25 ноября военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что ВСУ пытаются удержать Великую Новоселку, поскольку, потеряв данный населенный пункт, они окажутся в окружении.

23 ноября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов сообщил, что российские военнослужащие продвинулись на Времевском направлении и подошли к окраинам Великой Новоселки. Он отметил, что в поселке находится крупный командный пункт украинской армии.

Ранее Рогов заявил, что российские войска выбили ВСУ из Елизаветовки в ДНР.