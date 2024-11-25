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Украинский беспилотник сбит в небе над Россией

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Украинский беспилотник сбит в небе над Россией
© РИА Новости

Дрон был уничтожен около 9:30 мск дежурными средствами противовоздушной обороны.

Речь идет о беспилотнике самолетного типа, подчеркнули в военном ведомстве. Такие БПЛА способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров на пути к цели.

25 ноября стало известно о новом ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области дальнобойными ракетами ATACMS. Ранее президент России Владимир Путин обосновал пуск по цели на Украине ракеты «Орешник» применением ВСУ ATACMS.

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