Мирошник заявил о попытке ВСУ подготовить в Селидово «Бучу-2»

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ пытались подготовить в Селидово Донецкой Народной Республике ту же провокацию, что была в Буче.

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«Когда на Западе заговорили о мирных переговорах, у (Владимира. — RT) Зеленского начали готовить «Бучу-2», но уже в Селидово», — цитирует Мирошника РИА Новости.

По его словам, эвакуированные из Селидово жители рассказывают о десятках убитых на улицах города за два-три дня до прихода российской армии.

«Они описывают в подробностях события с адресами, именами убитых, с описаниями карателей от киевского режима», — рассказал посол.

Он добавил, что расследованием займутся следственные органы.

Ранее житель Селидово заявил, что ВСУ расстреляли и сожгли мирную семью.

По рассказам местного населения, украинские военные расстреливали мирных жителей, называя их «ждунами».