Российские бойцы подбили редкий в ВСУ бывший югославский БТР BOV

Среди образцов боевой техники ВСУ, выведенных из строя российскими бойцами в последнее время, был замечен переброшенный из Словении двухосный колесный бронетранспортер BOV.

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О поставках стало известно в июне текущего года. Всего формирования киевского режима получили 26 единиц такой техники. На появившихся в Telegram-канале "Полный контроль" фотографиях видно, что БТР оборудован решетчатыми экранами и противодронным мангалом. Правда, такая "модернизация" не особо помогла, и его все равно подбили. Экипаж сбежал.

Машина начала поступать на вооружение армии Югославии в 70-х годах. Боевая масса - 9100 кг. Толщина брони - 8 мм. Мощность дизельного двигателя - 150 л.с. Скорость по шоссе - 95 км/ч. Запас хода по топливу 500 км. Вместимость - десять человек.

Кроме машин, вооруженных пулеметами, поступили шесть штук с трехствольной 20-мм зенитной пушкой М-55А4В1. По воздушным целям дальность стрельбы достигает 1500 метров, а по наземным - 2000 метров. Правда, они еще не появлялись на линии боевого соприкосновения. По всей видимости, их используют где-то в тылу для выполнений задач противовоздушной обороны.