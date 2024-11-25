Что представляли собой старшие братья "Орешника"

Кроме работ по модернизации комплекса средней дальности "Пионер" в Советском Союзе по открытым данным также разрабатывались и другие ракетные системы. Например, "Скорость", в которой задействовались наработки по подвижному межконтинентальному "Тополю" и тому же "Пионеру".

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Максимальная дальность - 4000 км. Устанавливались три головные части индивидуального наведения в 150 килотонн.

В качестве платформы предполагалось использовать МАЗ-7908 (8×8). Мощность двигателя - 710 л.с. При собственной массе в 24 тонны он мог брать нагрузку в 36 тонн. Максимальная скорость - 45 км/ч.

Как сообщалось, для испытаний было изготовлено десять ракет, но успели запустить одну, после чего всего работы были прекращены.

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В самом конце 80-х годов создавался также "Курьер", который уже являлся межконтинентальным. Это был ответ СССР на американский мобильный малогабаритный MGM-134 Midgetman. Наша ракета весила всего 15 тонн и несла бы боеголовку весом в 500 килограмм. Работы по ней прекратились осенью 1991 года.