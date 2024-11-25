В Одессе сообщили о взрывах и ракетной опасности

Взрывы прогремели в Одессе. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

© Вечерняя Москва

— Одесса, пожалуйста, пребывайте в безопасных местах! — написал он в своих соцсетях.

Как заявил председатель Одесской областной администрации Олег Кипер, в городе объявлена ракетная опасность. Местным жителям рекомендовали прятаться в укрытиях, передает РБК.

Накануне взрывы были слышны в Киевской области. По данным местных СМИ, хлопки также зафиксировали в Днепропетровской области. 22 ноября воздушная тревога действовала в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Стало известно о попадании по штабу «Кракена» в Харькове

14 ноября воздушная тревога была объявлена в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях Украины. Сигналы тревоги начали звучать в Сумской и Черниговской областях еще с вечера среды. Утром тревога была объявлена в Полтавской области, а через некоторое время — в Киевской и Черкасской областях.

Российская армия провела комбинированную атаку на Киев с использованием беспилотников, баллистических и крылатых ракет. От удара пострадало около десяти объектов украинской армии.