Первый российский истребитель пятого поколения Су-57 все активнее предлагают иностранным заказчикам, сообщает MWM. По мнению издания, заинтересоваться приобретением российского самолета могут как минимум пять стран.

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Первым в списке стал Алжир. Издание напоминает, что Алжир имеет долгую историю приобретения передовой российской военной техники, начиная с покупки МиГ-25 в конце 1970-х и заканчивая получением российских "Панцирей". Если ранее семь арабских республик закупали советскую и российскую военную технику, включая Сирию, Ирак, Египет, Йемен, Судан и Ливию, то сегодня Алжир остается единственным, кто не был дестабилизирован западным вмешательством. Это, в свою очередь, дает основания полагать, что он станет одним из покупателей Су-57, пишет MWM.

Второй потенциальный покупатель - Индия. Индия была первой страной, заказавшей советские истребители четвертого поколения, и приобрела МиГ-29 в начале 1980-х. В 2002 году она стала первой страной, которая приобрела российские истребители "поколения 4+" Су-30МКИ. Всего Индия приобрела более 270 Су-30МКИ, и с учетом того, что истребительный парк значительно уступает запланированному Министерством обороны страны, приобретение Су-57 могло бы компенсировать дефицит.

"Примечательно, что очень высокие затраты на производство Су-30МКИ в Индии и интеграция в них ряда иностранных технологий сделали их стоимость сопоставимой со стоимостью новых истребителей пятого поколения, то есть готовые закупки Су-57 у России могут оказаться экономически эффективными", - пишет MWM.

Кроме того, ожидается, что потребность в новом боевом самолете для Индии будет расти, поскольку соседний Китай продолжает быстро расширять свой флот истребителей пятого поколения.

Следующим потенциальным покупателем издание называет Вьетнам, который эксплуатирует истребительный флот, состоящий полностью из советских и российских самолетов. Его сухопутные войска, флот и сеть ПВО также в значительной степени используют российскую технику.

Су-57 считается наиболее вероятным выбором для Вьетнама, так как высокая степень универсальности позволяет ему заменить и Су-22, и Су-27, повысив степень унификации воздушного флота. Кроме того, большая дальность полета позволит новому самолету патрулировать Южно-Китайское море.

Следующая страна в списке потенциальных покупателей Су-57 - Индонезия. Она разместила свой первый заказ на российские истребители Су-27 в 1997 году, приобретя небольшой парк Су-27 и Су-30. Страна стремилась сохранять нейтралитет в конфликте между Китаем и Соединенными Штатами, что сделало маловероятным приобретение ею истребителей пятого поколения у любой из этих держав.

Приобретение F-35 соседними Сингапуром и Австралией, а также развертывание китайских и американских истребителей пятого поколения в регионе повысили вероятность того, что страна приобретет Су-57, отмечает MWM.

Последним потенциальным покупателем издание называет КНДР. Северокорейские чиновники уже несколько лет проявляют интерес к приобретению современных российских истребителей, а в сентябре 2023 года осмотрели объекты на заводе, где производятся эти самолеты. Поскольку северокорейские источники выразили значительную обеспокоенность по поводу развертывания F-35 в Южной Корее и Японии, приобретение Су-57 для поддержки все наземных систем ПВО страны стало бы эффективным средством противодействия этому, пишет MWM.

Напомним, что 13 ноября глава "Рособоронэкспорта" Михеев сообщил о первых контрактах на Су-57.