Оставляющих позиции бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ждет достаточно непростая судьба, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, на многих «открывают охоту» и отправляют обратно на фронт после внушений.

© Lenta.ru

«Остались еще части, которые ведут активные боевые действия. В частности, наши солдаты докладывают, что, к примеру, под Курском части, где есть наемники, достаточно упорно держат оборону. Другая ситуация с теми, кто был отловлен территориальными центрами комплектования (ТЦК). Они не видят мотивации, понимают, что их бросили, и быстро бросают позиции и уходят», — сказал полковник.

Подобная ситуация, по его словам, наблюдается в Великой Новоселке, где противник попал под мощное огневое воздействие. В этом районе наблюдаются также проблемы с логистикой, снабжением оружием, продовольствием и медикаментами. Немотивированные военнослужащие вынуждены оставлять свои позиции и уходить.

«Многих из тех, кто бросает позиции, потом отлавливают и возвращают на фронт. Кто-то уходит и не возвращается — на них открывается настоящая охота, — заметил Матвийчук. — Многие пытаются убежать в Европу, реже — в Россию. На Украине был принят достаточно либеральный закон: когда человек в первый раз оставляет позиции, уголовная ответственность не наступает, ему проводят внушение и отправляют обратно на фронт».

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские военные заняли около восьми квадратных километров восточнее Великой Новоселки.