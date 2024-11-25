Бойцы ВСУ устроили «кровавую баню» в Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР), пытаясь повторить провокацию в Буче. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

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При этом эвакуированные из населенного пункта мирные жители говорят о десятках убитых обычных граждан на улицах города.

— Они описывают в подробностях события с адресами, именами убитых, с описаниями карателей от киевского режима. Констатируют, что кровавую баню нацисты устроили за два-три дня до взятия города российскими войсками, — цитирует Мирошника РИА Новости.

До этого жители освобожденной Кураховки в ДНР рассказали, что очень ждали прихода бойцов ВС РФ. Глава области Денис Пушилин сообщил, что люди ждут возможности находиться полностью в безопасности, получил документы и выплаты.

Стало известно, что некоторые чиновники в Соединенных Штатах и европейских странах предложили вернуть Киеву ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР. Руководство США и их европейские союзники обсуждают возможные гарантии безопасности, которые можно дать Украине.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что страны НАТО не способны вести с Россией «войну на истощение», поскольку у альянса попросту нет на это ресурса. По его словам, объем производства ракет и беспилотников в РФ достиг таких объемов, что отбить настолько серьезную атаку страны НАТО не смогут.