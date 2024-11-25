Кадыров поделился историей Хохла, бригада которого стала кошмаром для ВСУ

Отряд спецназа «Ахмат» под руководством бойца с позывным Хохол стал кошмаром для ВСУ. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Сейчас Хохол командует одним из самых эффективных и боеспособных отрядов спецназа „Ахмат“ на линии фронта. Эти парни стали настоящим кошмаром для украинских националистов. За их плечами большое количество успешно выполненных задач на сложнейших участках фронта», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Он пояснил, что Хохол прошел подготовку в Российском университете спецназа, получив все необходимые навыки и знания.

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Сам Хохол по национальности украинец. Однако он сменил сторону после начала конфликта на Украине. Впервые он усомнился в действиях своих соотечественников после обстрела детского пляжа в Донецкой Народной Республике. А когда началась СВО, Хохол решил отправиться на фронт добровольцем на стороне РФ.