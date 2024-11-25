Стало известно о стихийных моргах ВСУ в Часовом Яре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР) «целые стихийные морги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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«На брошенных опорниках (опорных пунктах — прим. «Ленты.ру») и позициях противник оставляет десятки тел своих сослуживцев», — рассказал собеседник агентства.

По словам представителя силовых структур, украинские военные стаскивали в разбитые помещения тела бойцов ВСУ. Часть таких «моргов» при бегстве из города они подрывали.

Ранее стало известно, что командование ВСУ перебросило в Часов Яр резервы из элитных частей. Их пытались завести в промзону огнеупорного завода малыми группами.