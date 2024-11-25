ВСУ массировано обстреливали Белгородскую область в течение прошедших суток

За последние 24 часа вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили обстрелы девяти муниципальных образований Белгородской области, используя как минимум 23 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и 53 боеприпаса. В результате обстрелов повреждены девять жилых домов и пять автомобилей, а также ранен боец местной самообороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Система ПВО сбила один БПЛА самолетного типа, который был поражен над Белгородом, однако два частных дома были повреждены при этом обстреле.

В Белгородском районе, с применением десяти боеприпасов и пяти БПЛА, были атакованы поселки Майский и Северный, а также села Беломестное, Веселая Лопань, Красная Нива, Красный Хутор, Отрадное и Щетиновка. В этих населенных пунктах разрушения затронули три частных дома и четыре автомобиля.

В Борисовском районе, в селе Грузское, из-за сброса взрывных устройств с БПЛА ранен один боец самообороны, однако госпитализация ему не потребовалась — лечение будет продолжено амбулаторно. Также был поврежден один частный дом.

На территории Валуйского округа также сбили БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

В Волоконовском районе, несмотря на дважды произведенные обстрелы из ствольной артиллерии с использованием 22 снарядов, последствий не было.

В Грайворонском округе несколько населенных пунктов, включая поселок Горьковский и села Безымено, Козинка, Мокрая Орловка и Сподарюшино, подверглись атаке с применением 11 боеприпасов и четырех БПЛА. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

В Краснояружском районе обстрелы с использованием шести боеприпасов и шести БПЛА затронули поселок Красная Яруга и села Графовка и Демидовка. В результате повреждены два частных дома, один многоквартирный дом и служебный автобус.

Также над Прохоровским районом были сбиты два БПЛА самолетного типа. Подробности последствий не раскрыты.

В Шебекинском округе, в села Зиборовка и Новая Таволжанка, были произведены удары с использованием четырех боеприпасов и четырех БПЛА. Пострадало остекление одного из помещений местного сельскохозяйственного предприятия.

Напомним, что днем ранее ВСУ также обстреляли четыре муниципалитета Белгородской области, используя 18 боеприпасов и пять БПЛА. Также российские военные ликвидировали опорный пункт ВСУ в Курской области.