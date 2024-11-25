Жители освобожденной Кураховки в Донецкой Народной Республике (ДНР) рассказали, что очень ждали прихода бойцов ВС РФ. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

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— Конечно, люди натерпелись, что уж тут говорить. Ждут, когда будет возможность уже в безопасности полностью и получить документы, и оформить все необходимые пособия, у кого есть на это право. Пока помогают там военнослужащие (обеспечивать) всем необходимым, — рассказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

До этого британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что ВСУ несут колоссальные потери на всех участках фронта. Он также добавил, что самым тревожным сигналом для Киева является то, что темпы потерь живой силы в рядах украинской армии только продолжают расти.

23 ноября в СМИ распространилась информация, что баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может быть запущена во второй раз.

Военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что в 2025 году возможна капитуляция Украины на условиях России. По его словам, у российских бойцов накапливается не только опыт, но также появляются новые типы мощного вооружения.