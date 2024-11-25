Финляндия планирует разрешить применение противопехотных мин

Власти Финляндии обсудят выход из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, заявил премьер-министр Петтри Орпо.

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Дискуссию инициировал командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола. Глава кабмина назвал дебаты "важным событием".

"Вопрос в ближайшее время вынесут на обсуждение в правительстве и парламенте, проведут консультации с президентом", - отметил Орпо в интервью изданию Iltalehti.

Идея снять запрет на применение противопехотных мин возникла при подготовке доклада правительства Финляндии об оборонной политике, который завершат к концу года. Яаккола заявлял, что ситуация с безопасностью значительно изменилась с 2012 года, когда Хельсинки присоединился к Оттавской конвенции.

Оттавская конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и их уничтожении принята осенью 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. Ее подписали свыше 160 государств. При этом Россия, США, Китай, Индия до сих пор не присоединились к договору. МИД РФ подчеркивал, что Москва разделяет цели и задачи конвенции, но присоединение не целесообразно, так как противопехотные мины остаются эффективным и малозатратным средством обеспечения безопасности российских границ.